Будет очень больно! Украину скоро настигнут мощнейшие удары возмездия

Массированные атаки украинских беспилотников и новая террористическая атака в Чёрном море получат в ближайшее время серьёзный ответ, заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, ВС РФ нанесут удары уже в ближайшие дни, преимущественно ночью, по ключевым объектам противника.

«Бить будем опять по энергетическим объектам, железнодорожным, автомобильным узлам, промышленным центрам, где собирают эти морские беспилотники — под Николаевом, Одессой», — отметил военный эксперт в беседе с сайтом MK.ru.

По его словам, противнику нельзя дать поверить в свою безнаказанность, нельзя оставлять без ответа его провокации, уверен генерал. Он подтвердил, что стратегической задачей является отсечение Украины от черноморского побережья. По его словам, Черноморскому флоту, авиации и ВКС будет поставлена задача наносить по этим направлениям массированные удары с периодичностью каждые сутки-двое, поскольку противник нас «не слышит».