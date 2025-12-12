Будет очень больно! Украину скоро настигнут мощнейшие удары возмездия
Генерал Попов: Украину ожидают ответные удары в ближайшие дни
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Массированные атаки украинских беспилотников и новая террористическая атака в Чёрном море получат в ближайшее время серьёзный ответ, заявил заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, ВС РФ нанесут удары уже в ближайшие дни, преимущественно ночью, по ключевым объектам противника.
«Бить будем опять по энергетическим объектам, железнодорожным, автомобильным узлам, промышленным центрам, где собирают эти морские беспилотники — под Николаевом, Одессой», — отметил военный эксперт в беседе с сайтом MK.ru.
По его словам, противнику нельзя дать поверить в свою безнаказанность, нельзя оставлять без ответа его провокации, уверен генерал. Он подтвердил, что стратегической задачей является отсечение Украины от черноморского побережья. По его словам, Черноморскому флоту, авиации и ВКС будет поставлена задача наносить по этим направлениям массированные удары с периодичностью каждые сутки-двое, поскольку противник нас «не слышит».
Напомним, ранее МО РФ сообщило о самой масштабной ночной атаке беспилотников со стороны ВСУ за последнее время. В ночь с 10 на 11 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 287 дронов самолётного типа, которые были направлены на территорию России. К примеру, Москву пытались атаковать дальнобойными дронами «Лютый». А ночью 12 декабря украинский БПЛА влетел в жилую многоэтажку в Твери.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.