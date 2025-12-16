Мужчине, обезоружившему террориста в Сиднее, собрали $2 млн
Жителю Сиднея собрали более двух миллионов долларов после того, как он обезоружил одного из подозреваемых в стрельбе на пляже Бондай. Об этом свидетельствуют данные на платформе GoFundMe, где открыт сбор средств.
«Собран 2 004 121 доллар», — указано на странице, при этом сбор продолжается.
Сбор средств организовали, чтобы выразить благодарность мужчине за проявленную смелость в критический момент. Смельчаком оказался 43-летний владелец фруктового магазина Ахмед аль-Ахмед. Он получил ранения в ходе схватки и был госпитализирован. Родственники отмечают, что точное состояние мужчины пока уточняется.
Австралийские СМИ отмечают, что прохожий действовал решительно и самостоятельно обезоружил вооружённого нападавшего, предотвратив дальнейшие жертвы.
После трагедии предприниматель и основатель фонда Pershing Square Билл Экман пожертвовал Ахмеду аль-Ахмеду 100 тысяч долларов. Бизнесмен с состоянием более 9,5 миллиарда долларов предложил собрать средства на GoFundMe, чтобы поддержать мужчину во время восстановления в больнице.
ЧП произошло 14 декабря. Неизвестные открыли огонь на пляже Бондай, после чего правоохранители начали спецоперацию по задержанию нападавших. Власти квалифицировали инцидент как теракт. Погибли 16 человек, не менее 40 пострадавших остаются в больницах.
