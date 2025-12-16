Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 04:49

Мужчине, обезоружившему террориста в Сиднее, собрали $2 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenisProduction.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenisProduction.com

Жителю Сиднея собрали более двух миллионов долларов после того, как он обезоружил одного из подозреваемых в стрельбе на пляже Бондай. Об этом свидетельствуют данные на платформе GoFundMe, где открыт сбор средств.

«Собран 2 004 121 доллар», — указано на странице, при этом сбор продолжается.

Сбор средств организовали, чтобы выразить благодарность мужчине за проявленную смелость в критический момент. Смельчаком оказался 43-летний владелец фруктового магазина Ахмед аль-Ахмед. Он получил ранения в ходе схватки и был госпитализирован. Родственники отмечают, что точное состояние мужчины пока уточняется.

Австралийские СМИ отмечают, что прохожий действовал решительно и самостоятельно обезоружил вооружённого нападавшего, предотвратив дальнейшие жертвы.

После трагедии предприниматель и основатель фонда Pershing Square Билл Экман пожертвовал Ахмеду аль-Ахмеду 100 тысяч долларов. Бизнесмен с состоянием более 9,5 миллиарда долларов предложил собрать средства на GoFundMe, чтобы поддержать мужчину во время восстановления в больнице.

Смельчаком, обезвредившим террориста на пляже в Сиднее, оказался торговец фруктами
Смельчаком, обезвредившим террориста на пляже в Сиднее, оказался торговец фруктами

ЧП произошло 14 декабря. Неизвестные открыли огонь на пляже Бондай, после чего правоохранители начали спецоперацию по задержанию нападавших. Власти квалифицировали инцидент как теракт. Погибли 16 человек, не менее 40 пострадавших остаются в больницах.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Австралия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar