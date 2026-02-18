Переговоры по Украине выходят на финишную прямую, заявил политолог
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Возросшая напряжённость на трёхсторонней встрече в Женеве может свидетельствовать о том, что переговоры России, Украины и США выходят на финишную прямую, полагает политолог Константин Калачёв. По его словам, внутри украинской делегации произошёл раскол: одни настаивают на необходимости использовать открывшееся окно возможностей, которое скоро может захлопнуться, другие занимают более жёсткую позицию.
Именно приближение момента принятия решений обостряет разногласия. На то, что переговоры близятся к финалу, указывает и усилившееся со стороны США давление на Украину. Кроме того, поддержка Европы оказалась не столь значительной, на какую рассчитывал киевский режим.
«В свою очередь, наша делегация продолжает тянуть старую линию — здесь ничего принципиально не меняется. Уступать не хочет никто, но время работает не на Украину», — отметил эксперт в беседе с «Лентой.ру».
Напомним, 18 февраля в Женеве возобновились переговоры по Украине, стартовавшие накануне. На сей раз встреча завершилась примерно чрез два часа. Глава делегации РФ Владимир Мединский уже подвёл итог и пообещал новый раунд переговоров.
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