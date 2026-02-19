Политолог Юрий Светов в беседе с «Радио 1» опроверг предположения, мол Москва может пойти на уступки по Запорожской и Херсонской областям. Он выразил сомнение, что Россия согласится на раздел этих территорий по линии боевого соприкосновения, как якобы обсуждалось в ходе переговоров с Украиной.

«Президент и Министр иностранных дел постоянно подчёркивают: все территории, которые вошли в Российскую Федерацию на основе волеизъявления живущих там людей, являются нашей территорией и должны быть освобождены от врага. Враг на это не хочет идти — значит, придётся выбивать оттуда», — подчеркнул эксперт.

Анализируя ситуацию перед переговорами, он указал на тактику Киева, направленную на срыв энергетического перемирия: накануне встречи ВСУ усилили атаки на российские энергообъекты, стремясь продемонстрировать силу. Однако Украина сама стоит на пороге энергетического коллапса и пытается его предотвратить с помощью западных партнёров.