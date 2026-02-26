Госдума приняла обращение из-за риска передачи Киеву ЯО

Депутаты приняли проект обращения к парламентам Великобритании и Франции, Европарламенту и ООН. В документе содержится призыв принять меры для предотвращения возможного ядерного конфликта.

Поводом стала информация о планах передать Киеву ядерное оружие. Российские парламентарии предлагают инициировать в Лондоне и Париже парламентские расследования и сделать их результаты публичными.

В тексте подчеркивается, что передача такого вооружения может поставить мир на грань катастрофы и привести к «эскалации конфликта с вероятной трагической развязкой в самом глобальном масштабе».

Ранее в СВР заявили, что рассматривается вариант передачи французской боевой части TN75. При этом, по версии ведомства, предполагается представить возможное появление ядерного статуса как внутреннюю разработку Киева.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин назвал подобные шаги нарушением международного права и договоренностей о нераспространении.