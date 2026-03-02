Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 16:52

Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Минск официально отреагировал на гибель верховного руководителя Исламской Республики. Президент Александр Лукашенко направил послание, в котором назвал произошедшее трагедией. В заявлении белорусского лидера подчёркивается, что в республике с болью восприняли новость об убийстве аятоллы Али Хаменеи в результате вероломной атаки.

«На протяжении десятилетий он служил народу, неизменно руководствуясь верностью традициям и ответственностью перед будущими поколениями. Своей мудростью и дальновидностью получил высокое признание и пользовался заслуженным авторитетом далеко за пределами государства», — говорится в обращении.

Лукашенко отметил, что духовный лидер остался верен своим людям до последнего вздоха. По его словам, Хаменеи мужественно принял мученическую смерть, отстаивая суверенитет и независимость Ирана. Президент Белоруссии выразил уверенность, что память о политике сохранится в сердцах миллионов, а его жизненный путь навсегда останется частью национального наследия исламской республики и мировой истории.

Израиль мог получить координаты Хаменеи от предателей в его окружении, заявил подполковник ФСБ
Израиль мог получить координаты Хаменеи от предателей в его окружении, заявил подполковник ФСБ

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам, включая Тегеран, в результате которых погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, его жена, члены семьи и ряд высокопоставленных чиновников. В центре Москвы, у посольства Ирана на Покровском бульваре, состоялась церемония прощания с погибшим лидером, где стихийно образовался мемориал. МИД России решительно осудил авиаудар США и Израиля, однако официальный Вашингтон опровергает информацию о ликвидации иранского руководства.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar