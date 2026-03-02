Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи

Минск официально отреагировал на гибель верховного руководителя Исламской Республики. Президент Александр Лукашенко направил послание, в котором назвал произошедшее трагедией. В заявлении белорусского лидера подчёркивается, что в республике с болью восприняли новость об убийстве аятоллы Али Хаменеи в результате вероломной атаки.

«На протяжении десятилетий он служил народу, неизменно руководствуясь верностью традициям и ответственностью перед будущими поколениями. Своей мудростью и дальновидностью получил высокое признание и пользовался заслуженным авторитетом далеко за пределами государства», — говорится в обращении.

Лукашенко отметил, что духовный лидер остался верен своим людям до последнего вздоха. По его словам, Хаменеи мужественно принял мученическую смерть, отстаивая суверенитет и независимость Ирана. Президент Белоруссии выразил уверенность, что память о политике сохранится в сердцах миллионов, а его жизненный путь навсегда останется частью национального наследия исламской республики и мировой истории.