5 марта, 23:40

Таяни сообщил, что Италия на время закрыла посольство в Тегеране

Антонио Таяни. Обложка © X / Antonio Tajani

Италия приняла решение временно закрыть посольство в Тегеране. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни, отметив, что мера вызвана соображениями безопасности. Диппредставительство будет работать из Азербайджана.

«В целях безопасности мы закрыли посольство Италии в Тегеране. Группа из примерно 50 соотечественников, возглавляемая нашим послом в Иране, пересекла границу с Азербайджаном. Мы продолжаем поддерживать открытые дипломатические отношения с Тегераном, защищая итальянцев, оставшихся в Иране, и наши национальные интересы, посольство будет продолжать работать из Баку», — пишет он в соцсети Х.

А ранее Азербайджан временно приостановил движение грузовых автомобилей через границу с Ираном. Ограничение касается всех грузовиков, включая транзитный транспорт. Решение вступило в силу после событий, произошедших в Нахичевани. На территории местного аэропорта упал дрон. Известно о двух пострадавших. После атаки Баку потребовал от Тегерана объяснений. Удар был нанесён тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш», способными преодолевать до двух тысяч километров.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

