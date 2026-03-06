Таяни сообщил, что Италия на время закрыла посольство в Тегеране

Италия приняла решение временно закрыть посольство в Тегеране. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни, отметив, что мера вызвана соображениями безопасности. Диппредставительство будет работать из Азербайджана.

«В целях безопасности мы закрыли посольство Италии в Тегеране. Группа из примерно 50 соотечественников, возглавляемая нашим послом в Иране, пересекла границу с Азербайджаном. Мы продолжаем поддерживать открытые дипломатические отношения с Тегераном, защищая итальянцев, оставшихся в Иране, и наши национальные интересы, посольство будет продолжать работать из Баку», — пишет он в соцсети Х.