Дмитриев: Путин и Трамп провели важный разговор в решающий момент
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Телефонный разговор между лидером России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошёл в решающий момент. Такую оценку дал спецпредставитель главы российского государства Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Важный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом в решающий момент», — написал он.
Дмитриев подчеркнул, что российско-американский диалог крайне важен для всего мира. Только вместе с Россией можно восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность.
Как ранее сообщал Life.ru, Путин и Трамп связались впервые за два месяца. Они обсудили ситуации вокруг Ирана и Украины. Также лидеры затронули тему Венесуэлы. Трамп назвал беседу «очень хорошей» и отметил — стороны рассмотрели несколько ключевых международных вопросов. Российский лидер предложил американскому коллеге дипломатические варианты разрешения конфликта в Иране. Также Путин сообщил Трампу об успехах ВС РФ на СВО, что должно подтолкнуть Киев к диалогу. Американский президент уверен, что его военная операция против Ирана произвела впечатление на Путина.
