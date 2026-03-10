Владимир Путин
Дмитриев: Путин и Трамп провели важный разговор в решающий момент

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Телефонный разговор между лидером России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошёл в решающий момент. Такую оценку дал спецпредставитель главы российского государства Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Важный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом в решающий момент»,написал он.

Дмитриев подчеркнул, что российско-американский диалог крайне важен для всего мира. Только вместе с Россией можно восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность.

Как ранее сообщал Life.ru, Путин и Трамп связались впервые за два месяца. Они обсудили ситуации вокруг Ирана и Украины. Также лидеры затронули тему Венесуэлы. Трамп назвал беседу «очень хорошей» и отметил — стороны рассмотрели несколько ключевых международных вопросов. Российский лидер предложил американскому коллеге дипломатические варианты разрешения конфликта в Иране. Также Путин сообщил Трампу об успехах ВС РФ на СВО, что должно подтолкнуть Киев к диалогу. Американский президент уверен, что его военная операция против Ирана произвела впечатление на Путина.

