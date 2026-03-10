Дмитриев: Путин и Трамп провели важный разговор в решающий момент

Телефонный разговор между лидером России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошёл в решающий момент. Такую оценку дал спецпредставитель главы российского государства Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Важный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом в решающий момент», — написал он.

Дмитриев подчеркнул, что российско-американский диалог крайне важен для всего мира. Только вместе с Россией можно восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность.