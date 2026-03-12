Военный историк Юрий Кнутов проанализировал последние атаки ВСУ на российские регионы. В беседе с NEWS.ru он заявил, что за этими действиями стоит не только военная, но и политическая подоплёка.

Специалист обратил внимание на возросшую дерзость вылазок. Удары по Брянщине, попытки сорвать праздничные дни, многочасовая атака на Сочи — всё это, по мнению эксперта, выходит за рамки обычной тактики. Он сравнил эти методы с почерком международных террористических группировок.

Главная цель таких провокаций — спровоцировать жёсткий ответ, а затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Но есть и более глубокий замысел: используя украинскую армию, западные кураторы пытаются расшатать диалог между Москвой и Вашингтоном.

Что касается военных перспектив, эксперт считает, что эскалация на Ближнем Востоке не переломит ситуацию на фронте кардинально. Однако определённые сложности у украинской стороны возникнут. В первую очередь это касается дефицита средств противовоздушной обороны, которые сейчас в приоритете направляются в Израиль.