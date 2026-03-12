Владимир Путин
12 марта, 14:07

Участившиеся атаки ВСУ по РФ нацелены на срыв диалога Москвы и Вашингтона, считает военэксперт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Военный историк Юрий Кнутов проанализировал последние атаки ВСУ на российские регионы. В беседе с NEWS.ru он заявил, что за этими действиями стоит не только военная, но и политическая подоплёка.

Специалист обратил внимание на возросшую дерзость вылазок. Удары по Брянщине, попытки сорвать праздничные дни, многочасовая атака на Сочи — всё это, по мнению эксперта, выходит за рамки обычной тактики. Он сравнил эти методы с почерком международных террористических группировок.

Главная цель таких провокаций — спровоцировать жёсткий ответ, а затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Но есть и более глубокий замысел: используя украинскую армию, западные кураторы пытаются расшатать диалог между Москвой и Вашингтоном.

Что касается военных перспектив, эксперт считает, что эскалация на Ближнем Востоке не переломит ситуацию на фронте кардинально. Однако определённые сложности у украинской стороны возникнут. В первую очередь это касается дефицита средств противовоздушной обороны, которые сейчас в приоритете направляются в Израиль.

Политолог счёл удар Storm Shadow по Брянску новым витком эскалации конфликта
Напомним, что 10 марта Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску с применением семи крылатых ракет Storm Shadow. В результате атаки пострадали 20 многоквартирных домов. Основные усилия сейчас направлены на восстановление теплоснабжения в повреждённых зданиях. Жертвами обстрела стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет РФ возложил ответственность за произошедшее на украинских военных. По данным ведомства, к организации атаки причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
