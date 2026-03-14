14 марта, 07:41

ФНС закрыла ИП и заблокировала четыре счёта Джабраилова после его смерти

Обложка © Telegram / Умар Джабраилов

ФНС закрыла ИП бизнесмена Умара Джабраилова после его смерти, а четыре счёта умершего оказались заблокированы. Об этом свидетельствуют юридические документы.

Согласно бумагам, налоговая служба прекратила деятельность предпринимателя 2 марта в связи с его кончиной. Одновременно выяснилось, что четыре банковских счёта Джабраилова заблокированы — причиной стало непредоставление налоговой декларации.

Умар Джабраилов пытался вылечить некроз носовой перегородки, вызванный кокаином

Напомним, тело Умара Джабраилова нашли вечером 2 марта в апартаментах Vesper Tverskaya. По предварительным данным, он совершил суицид. В тяжёлом состоянии бизнесмена доставили в Боткинскую больницу, где врачи два часа боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Дочь погибшего не верит в версию самоубийства и считает, что отца «заставили замолчать». Джабраилова похоронили на родине в Чечне.

Владимир Озеров
