Певца и племянника депутата задержали за избиение жены, но она внезапно отозвала жалобу
Рахат Турлыханов с женой.
В Алматы задержан казахстанский певец Рахат Турлыханов, племянник известного борца и депутата Даулета Турлыханова. Поводом стало очередное заявление супруги об избиении, которое она по загадочным причинам отозвала. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.
К семье выехали правоохранители и забрали скандального певца после жалобы супруги на побои. Турлыханова доставили в Управление полиции Медеуского района. Но спустя непродолжительное время девушка вдруг передумала и изменила показания, из-за чего артист отделался административкой.
«Женщина первоначально сообщила о применении к ней физической силы, однако впоследствии факт избиения отрицала и обратилась с заявлением по факту семейного скандала. По результатам рассмотрения в отношении мужчины составлен административный протокол по ст.73 ч.1 КРКобАП», — заявили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.
Рахат Турлыханов уже дважды привлекался к ответственности за избиение жены. В январе 2024 года он отбыл 10 суток ареста. После того случая пара записывала совместное видео, уверяя, что в семье всё хорошо.
Ранее Россию поразило ужасающее убийство в Казахстане. 9 ноября 2023 года бывший министр национальной экономики страны Куандык Бишимбаев насмерть забил свою жену Салтанат Нукенову в ресторане. Экс-чиновник просто наблюдал, как умирает его возлюбленная, и даже попытался скрыть следы расправы. Благодаря огласке дело всколыхнуло не только Казахстан, но и страны СНГ. Во время судебного процесса Бишимбаев признал вину лишь частично. Его приговорили к 24 годам тюрьмы. Что стояло за убийством и другие подробности этой страшной истории — в материале Life.ru.
