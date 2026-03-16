Певца и племянника депутата задержали за избиение жены, но она внезапно отозвала жалобу

В Алматы задержан казахстанский певец Рахат Турлыханов, племянник известного борца и депутата Даулета Турлыханова. Поводом стало очередное заявление супруги об избиении, которое она по загадочным причинам отозвала. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

К семье выехали правоохранители и забрали скандального певца после жалобы супруги на побои. Турлыханова доставили в Управление полиции Медеуского района. Но спустя непродолжительное время девушка вдруг передумала и изменила показания, из-за чего артист отделался административкой.

«Женщина первоначально сообщила о применении к ней физической силы, однако впоследствии факт избиения отрицала и обратилась с заявлением по факту семейного скандала. По результатам рассмотрения в отношении мужчины составлен административный протокол по ст.73 ч.1 КРКобАП», — заявили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Рахат Турлыханов уже дважды привлекался к ответственности за избиение жены. В январе 2024 года он отбыл 10 суток ареста. После того случая пара записывала совместное видео, уверяя, что в семье всё хорошо.