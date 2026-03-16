Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 12:12

Блогерша Лерчек начала слепнуть после химиотерапии

Лерчек в зале суда до ухудшения состояния. Обложка © Life.ru

У блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной, проходящей лечение от рака четвёртой стадии, начались серьёзные осложнения — она начала терять зрение. Об этом в Гагаринском суде Москвы заявила её адвокат Юлия Лисановская, её слова приводит корреспондент Life.ru, присутствующий в зале заседаний.

«Один глаз стал слепнуть», — сообщила защитница.

Лерчек вырезали злокачественную опухоль в позвонках

Напомним, 26 февраля Лерчек, которая проходит по делу об отмывании средств, стала мамой в четвёртый раз, но радость сменилась борьбой за жизнь: у блогера обнаружили рак желудка четвёртой стадии. С 13 марта она проходит химиотерапию в московском онкоцентре. Среди тех, кто поддерживает Чекалину, — победивший онкологию художник Никас Сафронов, который дал ей важный совет, опираясь на свой опыт. Сегодня Life.ru сообщал, что суд заморозил уголовное дело Лерчек, её защита добивается и отмены меры пресечения. После родов боли усилились, у Лерчек нашли метастазы в костях, плаценте, лёгких и мозге.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Только на LIFE
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar