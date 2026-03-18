18 марта, 13:54

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фёдора Смолова

Обложка © РИА Новости / Виталий Тимкив

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу футболиста Фёдора Смолова о драке в «Кофемании». Материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, драка с участием Фёдора Смолова и двух мужчин в «Кофемании» на Никитской произошла в мае 2025 года. О ситуации стало известно в июле, когда в Сети появилась видеозапись. Есть версия, что изначально спортсмена хотели шантажировать кадрами, но он не поддался. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении футболиста. Его отпустили под обязательство о явке. Дело расследуется по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести (часть 1 статьи 112 УК).

Александра Вишнякова
