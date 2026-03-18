Фёдор Смолов признал вину по делу о драке и выплатил потерпевшему 1 млн рублей

Футболист Фёдор Смолов признал себя виновным в драке в центре Москвы и выплатил пострадавшему миллион рублей. Как заявила РИА «Новости» его адвокат Варвара Кнутова. Обвинительное заключение по делу о происшествии в кафе на Большой Никитской уже утверждено прокуратурой.

«Фёдор признал вину и полностью раскаялся, возместил вред здоровью потерпевшего в размере один миллион рублей», — сказала собеседница агентства.

Адвокаты Смолова намерены обратиться к суду с ходатайством об освобождении их подзащитного от уголовного преследования и применении меры в виде судебного штрафа.