Суд отменил часть приговора в деле о рухнувшем в Мойку автобусе

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор начальнику автоколонны компании-перевозчика, чей автобус в мае 2024 года упал с моста в реку Мойку, унеся жизни семи пассажиров. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, вышестоящая инстанция подтвердила виновность Джагангира Халилова.

«Суд отменил приговор в части гражданского иска о компенсации морального вреда, причинённого преступлением, определил направить уголовное дело в данной части на новое рассмотрение в ином составе суда, в остальной части приговор Октябрьского районного суда оставлен без изменения», — говорится в сообщении.

Приговор Халилову вынесли ещё 5 ноября 2025 года. Суд установил, что он, отвечавший за безопасность перевозок, нарушил правила при составлении графика. Он поставил водителя Рахматшоха Курбонова на смены 9 и 10 мая 2024 года без необходимого 11‑часового отдыха между ними. Районный суд назначил Халилову пять лет колонии общего режима и запретил на три года заниматься деятельностью, связанной с безопасностью пассажирских перевозок. Также с него взыскали 500 тысяч рублей.

В апелляции потерпевший просил увеличить компенсацию до двух миллионов рублей. Защита настаивала на полной отмене приговора, указывая, что Халилов не имел умысла на преступление. Адвокат также отметил, что Курбонов не жаловался на усталость и не сообщал о плохом самочувствии. Тем не менее суд не нашёл оснований для оправдания.

