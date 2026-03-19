Мировой «рейтинг счастья» обновили, и к нему стало ещё больше вопросов
Финляндия девятый год подряд признана самой счастливой страной
Финляндия девятый год подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира. Об этом говорится во Всемирном докладе о счастье, опубликованном к Международному дню счастья.
Следом за ней в списке расположились Исландия и Дания. В первую десятку также вошли Коста-Рика, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария.
Россия по итогам нового исследования заняла 79-е место. Годом ранее наша страна находилась на 66-й строчке.
Украина сохранила 111-е место, как и в прошлом году. Самой несчастливой страной мира вновь признали Афганистан.
Авторы исследования отмечают, что во многих регионах негативные эмоции становятся всё более распространёнными. Особенно это заметно среди молодёжи в Северной Америке и Западной Европе, где за последние 15 лет снизился уровень субъективного благополучия.
В докладе также говорится о связи активного использования соцсетей с более высоким уровнем стресса и депрессии. Наиболее уязвимой группой названы постоянные пользователи визуальных платформ, прежде всего в англоязычных странах и Западной Европе.
Рейтинг составляют на основе шести факторов, среди которых социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и уровень коррупции. Впервые такой список был опубликован в 2012 году.
