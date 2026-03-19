«Медведи» ушли отдыхать: Миллер ярко описал хаос на нефтегазовом рынке

Глава «Газпрома» Алексей Миллер образно описал ситуацию на мировых энергетических рынках на фоне событий на Ближнем Востоке. По его словам, сейчас на этом поле доминируют те, кто ставит на рост цен.

«Отдыхают только «медведи», а пашут в три пота только «быки»», — сказал он , комментируя ТАСС происходящее с котировками.

Миллер пояснил, что «быки» играют на повышение и скупают активы в расчёте на дальнейший рост. «Медведи», напротив, зарабатывают на снижении, но в нынешней ситуации, по его оценке, их стратегия отошла на второй план.

Глава компании также предупредил, что удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке могут привести к крайне тяжёлым и долгосрочным последствиям. Он назвал происходящее экстраординарными событиями для глобального рынка.

На этом фоне нефть резко пошла вверх. Стоимость Brent в ходе торгов 19 марта поднималась более чем на 10% и превышала 119 долларов за баррель.

Заметно прибавил и газ в Европе. Биржевая цена выросла более чем на треть после сообщений о повторной ракетной атаке на объекты катарской компании QatarEnergy.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что мир столкнулся с самым масштабным энергетическим кризисом за последние 40 лет. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке уже спровоцировал дефицит ресурсов, сбои в логистике и серьёзную турбулентность на глобальных сырьевых рынках.