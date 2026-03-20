Курсанта училища ВДВ приговорили к 11 годам за убийство сержанта

Рязанский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу об убийстве заместителя командира взвода в училище ВДВ. Курсанта Илью Казанцева приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Жертвой стал 24-летний сержант Иван Селин. Суд также удовлетворил гражданский иск бабушки погибшего к Минобороны на 5 миллионов рублей.

По версии следствия, в июне 2025 года Казанцев перед десантированием связал стропы парашютов старшего по званию. Это привело к гибели военнослужащего.

Через несколько дней курсант сам пришёл с повинной и рассказал, как совершил преступление. Позже криминалисты нашли на стропах следы его ДНК.

Во время разбирательства также появилась информация, что осуждённый и ещё несколько курсантов могли подвергаться насилию и унижениям со стороны Селина. Эта тема тоже звучала в ходе дела.

Помимо приговора, суд вынес частное определение в адрес Рязанского училища ВДВ. В документе указано, что трагедии способствовала халатность должностных лиц учебного заведения.

