Бородин призвал добавить певицу Славу в чёрный список за скандальное поведение
Обложка © VK / Певица СЛАВА | Анастасия Сланевская
Певица Слава (Анастасия Сланевская) в последнее время регулярно оказывается в центре скандалов. В начале марта она поругалась со зрительницами на концерте в Пензе, а недавно в интервью заявила, что покупает любовь за деньги. Артистка также нередко появляется на кадрах с алкоголем или устраивает показательные истерики.
Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с «Абзацем» резко оценил её поведение. Он назвал исполнительницу самозванкой и заявил, что такие деятели не заслуживают звания артиста.
По мнению общественника, её выходки транслируют западные ценности и разлагают отечественную культуру. Особое возмущение у него вызвали откровения о встречах с мужчинами за деньги, которые, как он подчеркнул, видят дети. Бородин призвал проработать вопрос о внесении певицы в стоп-лист. Он считает, что необходим единый регулятор, где граждане страны смогут давать оценку подобным личностям.
Напомним, в начале марта выступление Славы в Пензе закончилось конфликтом со зрительницами и вызовом полиции. Несколько женщин в зале требовали вернуть деньги и обвинили артистку в том, что она пьяна. Позднее исполнительница решила, что возьмёт длительный отпуск. После скандального концерта в Пензе у неё возникли мысли о самоубийстве. Она даже захотела покинуть сцену и подать в суд на обидчиц. Иосиф Пригожин посоветовал Славе взять паузу.
