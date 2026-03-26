Бородин призвал добавить певицу Славу в чёрный список за скандальное поведение

Певица Слава (Анастасия Сланевская) в последнее время регулярно оказывается в центре скандалов. В начале марта она поругалась со зрительницами на концерте в Пензе, а недавно в интервью заявила, что покупает любовь за деньги. Артистка также нередко появляется на кадрах с алкоголем или устраивает показательные истерики.

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с «Абзацем» резко оценил её поведение. Он назвал исполнительницу самозванкой и заявил, что такие деятели не заслуживают звания артиста.

По мнению общественника, её выходки транслируют западные ценности и разлагают отечественную культуру. Особое возмущение у него вызвали откровения о встречах с мужчинами за деньги, которые, как он подчеркнул, видят дети. Бородин призвал проработать вопрос о внесении певицы в стоп-лист. Он считает, что необходим единый регулятор, где граждане страны смогут давать оценку подобным личностям.