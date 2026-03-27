Песков: Разрушенную нитку Nord Stream ежедневно портит агрессивная морская среда
Разрушенная нитка трубопровода «Северный поток» ежедневно терпит дополнительный урон из-за агрессивной морской воды. На этот факт обратил внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами в пятницу.
«Обе ветки простаивают. Один разрушен, он портится изо дня в день — агрессивная морская среда», — сказал представитель Кремля.
Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море недалеко от датского острова Борнхольм. После резкого падения давления на нитках были обнаружены несколько крупных утечек, а сейсмологи Швеции и Дании зафиксировали подводные взрывы. Позже обследование показало серьёзные разрушения труб, и европейские страны пришли к выводу, что речь идёт о диверсии, а не о технической аварии. Расследования вели Германия, Дания и Швеция. По подозрению в причастности к подрыву был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов. Он является отставным капитаном Вооружённых сил Украины и бывшим сотрудником СБУ. Согласно предварительной версии следствия, он и другие военнослужащие были наняты для проведения диверсии.
Между тем подорванные газопроводы так и не восстановили, а сама история остаётся одной из самых громких и политически чувствительных диверсий последних лет.
