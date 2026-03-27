27 марта, 09:43

Песков: Разрушенную нитку Nord Stream ежедневно портит агрессивная морская среда

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Разрушенная нитка трубопровода «Северный поток» ежедневно терпит дополнительный урон из-за агрессивной морской воды. На этот факт обратил внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами в пятницу.

«Обе ветки простаивают. Один разрушен, он портится изо дня в день — агрессивная морская среда», — сказал представитель Кремля.

Лавров: США хотят забрать себе газопроводы «Северный поток»
Лавров: США хотят забрать себе газопроводы «Северный поток»

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море недалеко от датского острова Борнхольм. После резкого падения давления на нитках были обнаружены несколько крупных утечек, а сейсмологи Швеции и Дании зафиксировали подводные взрывы. Позже обследование показало серьёзные разрушения труб, и европейские страны пришли к выводу, что речь идёт о диверсии, а не о технической аварии. Расследования вели Германия, Дания и Швеция. По подозрению в причастности к подрыву был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов. Он является отставным капитаном Вооружённых сил Украины и бывшим сотрудником СБУ. Согласно предварительной версии следствия, он и другие военнослужащие были наняты для проведения диверсии.

Дмитриев поинтересовался, скучает ли ЕС по «Северным потокам» на фоне зависимости от газа США
Дмитриев поинтересовался, скучает ли ЕС по «Северным потокам» на фоне зависимости от газа США

Между тем подорванные газопроводы так и не восстановили, а сама история остаётся одной из самых громких и политически чувствительных диверсий последних лет.

Марина Фещенко
