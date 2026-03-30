В Петергофе назвали дату запуска фонтанов и раскрыли важные новшества сезона

В Петергофе определили ключевые даты нового туристического сезона. Первый пуск фонтанов в музее-заповеднике состоится 25 апреля.

С этого дня все фонтаны Нижнего парка и Верхнего сада будут работать ежедневно. Сезон продлится до октября.

Традиционный Весенний праздник фонтанов в 2026 году намечен на 16 мая. Его тему руководство музея пообещало объявить позже.

Гендиректор музея-заповедника Роман Ковриков также сообщил о расширении льгот. Теперь специальная стоимость билетов будет действовать не только для граждан России и Белоруссии, но и для всех налоговых резидентов стран ЕАЭС, включая Армению, Казахстан и Кыргызстан.

Право на бесплатный ежедневный вход сохранят многодетные семьи, участники СВО и их близкие, дети до семи лет, а также сотрудники государственных музеев. В список бесплатных категорий также включили членов Международного совета музеев.

Ещё одним нововведением сезона станут дополнительные дни бесплатного посещения отдельных музеев заповедника. Впервые они будут доступны для всех категорий граждан.

Фонтаны Петергофа — один из самых известных дворцово-парковых ансамблей России, созданный по замыслу Петра I как парадная резиденция на берегу Финского залива. Комплекс начали формировать в начале XVIII века после победы в Северной войне, а сам Петергоф задумывался как символ новой имперской мощи и выхода России к Балтике. Его часто сравнивают с Версалем, но у петергофских фонтанов есть важная особенность: они работают без насосов, за счёт естественного перепада высот и сложной инженерной системы водоводов, созданной ещё в петровскую эпоху.

Главным художественным центром ансамбля считается Большой каскад с фонтанной группой «Самсон, раздирающий пасть льва». Эта композиция стала одним из символов Петергофа и всей русской фонтанной традиции: в ней соединились барочная пышность, триумфальная идея и сложная пластика скульптуры. В целом фонтаны Петергофа — это не просто украшение парка, а редкий пример того, как инженерия, архитектура, скульптура и ландшафтное искусство работают как единое произведение.