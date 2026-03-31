У Москвы есть основания сбивать украинские беспилотники над территорией Финляндии и стран Прибалтики, если они используются для атак на Россию. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации (Совфеда) по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор указал, что Хельсинки фактически пропускает через своё воздушное пространство аппараты ВСУ, направляющиеся к российским объектам. Такие действия, по его мнению, означают косвенное участие в конфликте на стороне Киева.

«Дело в том, что Финляндия пропускает через свою территорию беспилотники, которые летят в Россию. По сути, она тем самым включилась в войну с Россией», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Он добавил, что подобные полёты несут угрозу жизни граждан и инфраструктуре, поэтому ответные меры со стороны Москвы будут обоснованны. Джабаров также отметил, что сказанное относится не только к финской стороне, но и к трём прибалтийским республикам. Любое государство, допускающее использование своей территории для атак на РФ, должно осознавать возможные последствия.

В заключение сенатор констатировал, что в Хельсинки, по его мнению, пока не до конца осознают серьёзность ситуации. Москва же оставляет за собой право на защиту от угроз, исходящих с сопредельных территорий.