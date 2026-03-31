Японка три месяца жила рядом с телом 89-летней матери и никому не сказала

В Японии 56-летняя местная жительница три месяца прожила в одном доме с останками своей 89-летней матери. Об этом сообщили местные СМИ.

Тело пенсионерки находилось на втором этаже. Его обнаружила родственница семьи, после чего обратилась в полицию. Прибывшие на место правоохранители подтвердили информацию и опросили дочь умершей.

Женщина рассказала, что её матери не стало ещё в конце декабря. Почему она никому не сообщила о случившемся, японка объяснить не смогла.

Останки направили на экспертизу. Специалистам предстоит установить точную причину смерти пожилой женщины.

Для Японии истории, когда тело умершего долго остаётся в доме, к сожалению, не выглядят совсем исключением. В стране давно обсуждают феномен kodokushi — «одинокой смерти», когда человек умирает в изоляции, а о случившемся узнают не сразу. Проблему подпитывают старение населения и рост числа одиноких домохозяйств: по оценке японского исследовательского института, к 2050 году почти половину всех домохозяйств в стране будут составлять одиночки, а доля пожилых среди них продолжит расти. Reuters также писал, что только за предыдущий год в Японии зафиксировали почти 22 тысячи случаев, когда смерть человека оставалась незамеченной более восьми дней.

При этом отношение к смерти в Японии часто описывают как не «странное», а особое и культурно заметное. В быту там сильны буддийские похоронные традиции, культ памяти предков и представление о том, что смерть оставляет на месте особый социальный след. Именно поэтому в стране существует даже отдельное понятие для жилья, где произошли смерть, убийство или самоубийство, — такие квартиры и дома считаются «нежелательными» для части покупателей и арендаторов. На этом фоне истории о долгом соседстве с умершими или о стигме вокруг таких домов в Японии регулярно вызывают общественный резонанс.