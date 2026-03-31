Песков заявил, что наши военные анализируют удары ВСУ по объектам в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные тщательно анализируют ситуацию с ударами ВСУ по объектам на территории страны. По его словам, именно военные сейчас отслеживают развитие обстановки, оценивают происходящее и формируют предложения по дальнейшим действиям.

«Здесь главное, как ситуацию анализируют наши военные, а они ее тщательно отслеживают, анализируют и выступают с соответствующими предложениями, которые потом рассматриваются», — сказал представитель Кремля.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос об атаках беспилотников по приграничным северо-западным регионам России. Других подробностей о возможных решениях или конкретных мерах Песков не привёл. Тема ударов по российской территории остаётся одной из ключевых в официальной повестке на фоне продолжающегося конфликта.

Ранее сообщалось, что подразделения ПВО группировки «Запад» за сутки уничтожили десятки вражеских беспилотников. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 44 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, семь барражирующих боеприпасов и 78 тяжёлых боевых квадрокоптеров.