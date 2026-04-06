Штурмовик с позывным Афоня отвлек дрон «Баба-яга» ради снабжения позиции

Штурмовик 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Афоня отвлек на себя тяжелый украинский дрон «Баба-яга», чтобы его сослуживец смог доставить на позицию боекомплект и провизию.

По словам военного, задача была простой, но опасной: донести все необходимое для бойцов, работающих с беспилотниками. По пути в лесопосадке, как пишет ТАСС, он вместе с товарищем услышал характерное жужжание в небе.

Военные остановились и попытались понять, куда идет коптер. В этот момент аппарат появился прямо над ними.

Тогда Афоня решил, что хотя бы один человек должен выполнить задачу до конца. Он приказал сослуживцу уходить дальше с грузом, а сам остался под дроном.

Беспилотник сделал несколько сбросов, и боец получил ранение. Несмотря на это, задачу по доставке боеприпасов и провизии удалось не сорвать.

Позже в воздух поднялся российский разведывательный аппарат, который отследил маршрут вражеского коптера до точки запуска. После этого по координатам отработала артиллерия, а самого Афоню эвакуационная группа вывезла с позиции.