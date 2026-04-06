Наталья Поклонская ответила на вопрос Собчак о чулках под формой прокурора

Наталья Поклонская призналась, что прокурорская форма всегда сильно меняла её внутреннее состояние. По словам бывшего прокурора Крыма, стоило ей надеть мундир — и она уже ощущала себя совсем другим человеком.

В интервью Ксении Собчак она также подчеркнула, что никогда не носила чулки под форму: сексуализировать офицерский гардероб для нее было бы недопустимо. Поклонская объяснила, что для нее такая одежда всегда была связана не с внешним образом, а со службой и памятью о тех, кто носил ее раньше. Именно поэтому, по ее словам, к ней нельзя относиться легкомысленно.

«Когда я ее надеваю, превращаюсь в другого человека. Я уже не та женщина Наталья, нет. Я — сугубо офицер, прокурор», — призналась Поклонская.

Во время того же интервью всплыла и другая неожиданная деталь. Собчак попросила показать плейлист Поклонской, и выяснилось, что там много украинских песен и исполнителей. Кроме того, Наталья Поклонская откровенно рассказала, почему отказалась от христианства и выбрала язычество, а ещё назвала Владимира Путина архитектором нового мира.