Взорвавшуюся во Владикавказе пиротехнику выпускал блогер-химик

Организатором производства пиротехники, взорвавшейся на складе во Владикавказе, оказался блогер-химик, который снимал обзоры на петарды и фейерверки. Всего по делу задержаны три человека, сообщает SHOT.

Среди подозреваемых — 27-летний Станислав, директор фирмы по продаже, изготовлению и тестированию пиротехнических изделий, а также его 29-летний коллега Константин. Именно Константин записывал процесс испытаний и делал обзоры на салюты и петарды, после чего публиковал видео в сети. По предварительным данным, он окончил технический вуз по специальности «Химическая технология».

Третьим задержанным стал 41-летний Роман, который владел помещениями, где происходило производство. Обстоятельства трагедии выясняются.