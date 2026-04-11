Взорвавшуюся во Владикавказе пиротехнику выпускал блогер-химик
Место взрыва в помещении с пиротехникой во Владикавказе. Обложка © Telegram / Следком
Организатором производства пиротехники, взорвавшейся на складе во Владикавказе, оказался блогер-химик, который снимал обзоры на петарды и фейерверки. Всего по делу задержаны три человека, сообщает SHOT.
Из-за взорвавшейся на сладе во Владикавказе пиротехники задержали 29-летнего Константина и директор компании 27-летнего Станислава. Фото © Telegram /SHOT
Среди подозреваемых — 27-летний Станислав, директор фирмы по продаже, изготовлению и тестированию пиротехнических изделий, а также его 29-летний коллега Константин. Именно Константин записывал процесс испытаний и делал обзоры на салюты и петарды, после чего публиковал видео в сети. По предварительным данным, он окончил технический вуз по специальности «Химическая технология».
Третьим задержанным стал 41-летний Роман, который владел помещениями, где происходило производство. Обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, что взрывы на складе пиротехники во Владикавказе прогремели 10 апреля. Погибли два человека, ещё 15 пострадали. Предварительная причина — использование просроченной продукции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В результате детонации повреждены не менее 25 частных домов, где живут 74 человека. Также пострадали 30 машин. В администрации города сообщили, что уже принимаются заявления от пострадавших на разовую финансовую поддержку — каждому человеку выплатят по 10 тысяч рублей.
