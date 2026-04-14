В Оренбургской области ввели план «Ковер»: что известно об ограничениях в Ясном и Орске

В Ясном Оренбургской области ввели режим воздушных ограничений — план «Ковер». Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своём канале в MAX.

Он призвал жителей быть бдительными и следить за дальнейшими оповещениями областного правительства. По его словам, ограничения уже действуют. Почти одновременно стало известно о временных мерах в аэропорту Орска. Там приостановили прием и выпуск воздушных судов.

В Росавиации пояснили, что такие меры ввели для обеспечения безопасности полетов. Сколько именно продлятся ограничения, пока не уточняется. На этом фоне жителям и пассажирам советуют следить за официальными сообщениями и уточнять статус рейсов перед поездкой в аэропорт.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны России сбили 23 украинских беспилотника самолётного типа над несколькими регионами. Все аппараты были сбиты в промежуток с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Дроны уничтожали над Белгородской, Брянской, Вологодской и Курской областями.