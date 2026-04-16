Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 16:04

«Авангард» выбил ЦСКА из Кубка Гагарина со счётом 4-1 в серии

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Омский «Авангард» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, переиграв московский ЦСКА со счётом 4-1 в серии. В пятой игре на своём льду подопечные Ги Буше взяли верх 2:1.

Уже на 35-й секунде канадский форвард хозяев Джованни Фьоре забросил первую шайбу. Через 12 минут преимущество «Авангарда» укрепил Дмитрий Рашевский. У армейцев единственный гол на счету белорусского нападающего Ивана Дроздова. Ворота омичей защищал Никита Серебрякова, москвичей — Дмитрий Гамзин. Лучший бомбардир Кубка Гагарина Константин Окулов записал на свой счёт голевую передачу. Теперь на его счету 14 (8+6) очков.

Напомним, что «Авангард» выиграл первые три встречи — 3:0, 3:2 дома и 3:2 (ОТ) на выезде. Четвёртая игра осталась за армейцами 3:1. Таким образом омичи присоединились к «Локомотиву» и «Ак Барсу», которые выиграли свои серии всухую. Борьба продолжается в противостоянии «Металлурга» и «Торпедо». Пока уральцы ведут 3-1, следующий матч состоится завтра, 17 апреля в Магнитогорске.

Ранее Life.ru сообщал, что защитник Арсений Коромыслов подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ. В КХЛ он выступал за «Трактор».

Болельщик «Авангарда» умер после обморока у касс «ЦСКА Арены» в Москве
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ХК Авангард
  • ХК ЦСКА
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar