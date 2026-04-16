«Авангард» выбил ЦСКА из Кубка Гагарина со счётом 4-1 в серии

Омский «Авангард» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, переиграв московский ЦСКА со счётом 4-1 в серии. В пятой игре на своём льду подопечные Ги Буше взяли верх 2:1.

Уже на 35-й секунде канадский форвард хозяев Джованни Фьоре забросил первую шайбу. Через 12 минут преимущество «Авангарда» укрепил Дмитрий Рашевский. У армейцев единственный гол на счету белорусского нападающего Ивана Дроздова. Ворота омичей защищал Никита Серебрякова, москвичей — Дмитрий Гамзин. Лучший бомбардир Кубка Гагарина Константин Окулов записал на свой счёт голевую передачу. Теперь на его счету 14 (8+6) очков.

