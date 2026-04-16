«Авангард» выбил ЦСКА из Кубка Гагарина со счётом 4-1 в серии
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Омский «Авангард» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, переиграв московский ЦСКА со счётом 4-1 в серии. В пятой игре на своём льду подопечные Ги Буше взяли верх 2:1.
Уже на 35-й секунде канадский форвард хозяев Джованни Фьоре забросил первую шайбу. Через 12 минут преимущество «Авангарда» укрепил Дмитрий Рашевский. У армейцев единственный гол на счету белорусского нападающего Ивана Дроздова. Ворота омичей защищал Никита Серебрякова, москвичей — Дмитрий Гамзин. Лучший бомбардир Кубка Гагарина Константин Окулов записал на свой счёт голевую передачу. Теперь на его счету 14 (8+6) очков.
Напомним, что «Авангард» выиграл первые три встречи — 3:0, 3:2 дома и 3:2 (ОТ) на выезде. Четвёртая игра осталась за армейцами 3:1. Таким образом омичи присоединились к «Локомотиву» и «Ак Барсу», которые выиграли свои серии всухую. Борьба продолжается в противостоянии «Металлурга» и «Торпедо». Пока уральцы ведут 3-1, следующий матч состоится завтра, 17 апреля в Магнитогорске.
Ранее Life.ru сообщал, что защитник Арсений Коромыслов подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ. В КХЛ он выступал за «Трактор».
