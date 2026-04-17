ФМБА отчиталось о почти нулевой летальности ранений на СВО и объяснило, как этого добились

Федеральное медико-биологическое агентство заявило, что показатель летальности ранений в зоне СВО удалось снизить до 0,1%. Об этом на расширенном заседании итоговой коллегии ФМБА сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

По словам Скворцовой, такого результата удалось добиться за счет того, что высокотехнологичную медицинскую помощь приблизили к линии боевого соприкосновения. В ФМБА также связали это с работой пяти сводных медицинских отрядов, которые развернуты в Курской области, Мариуполе, Донецке, Энергодаре и Красноперекопске.

«Ведомости» уточняют, что тема помощи участникам спецоперации в ФМБА остается одной из ключевых. Еще в 2025 году Скворцова говорила, что специалисты агентства прооперировали около 12 тысяч человек непосредственно в зоне боевых действий, а летальность тогда оценивалась в 0,2%. Новый показатель фактически означает дальнейшее снижение этого уровня вдвое.

На коллегии речь шла не только о полевой медицине. По данным СМИ со ссылкой на ФМБА, агентство также делает ставку на реабилитацию: в январе 2025 года совместно с фондом «Защитники Отечества» и ЦИТО в филиале «Голубое» был открыт протезно-реабилитационный комплекс, который в ведомстве называют эталонным центром компетенций.