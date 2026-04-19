Папа Римский призвал прекратить боевые действия и начать диалог на Украине

Папа Римский Лев XIV призвал прекратить боевые действия на Украине и начать диалог. Свои слова понтифик произнес во время воскресной молитвы в населённом пункте Киламба недалеко от столицы Анголы Луанды, куда он накануне прибыл с визитом.

«Орудия должны умолкнуть, за этим следует пойти путём диалога», — приводит его слова агентство Reuters.

Лев XIV сказал, что с тревогой следит за обострением конфликта, поскольку насилие продолжает причинять боль, разрушения и приводить к перемещению мирного населения. Понтифик также высоко оценил прекращение огня между Израилем и Ливаном, назвав его «вселяющим надежду» на мир. Визит папы по странам Африки начался 13 апреля с Алжира, затем он посетил Камерун, а после Анголы отправится в Экваториальную Гвинею.