Папа Римский призвал прекратить боевые действия и начать диалог на Украине
Обложка © ТАСС / ЕРА / JOSE SENA GOULAO
Папа Римский Лев XIV призвал прекратить боевые действия на Украине и начать диалог. Свои слова понтифик произнес во время воскресной молитвы в населённом пункте Киламба недалеко от столицы Анголы Луанды, куда он накануне прибыл с визитом.
«Орудия должны умолкнуть, за этим следует пойти путём диалога», — приводит его слова агентство Reuters.
Лев XIV сказал, что с тревогой следит за обострением конфликта, поскольку насилие продолжает причинять боль, разрушения и приводить к перемещению мирного населения. Понтифик также высоко оценил прекращение огня между Израилем и Ливаном, назвав его «вселяющим надежду» на мир. Визит папы по странам Африки начался 13 апреля с Алжира, затем он посетил Камерун, а после Анголы отправится в Экваториальную Гвинею.
Ранее Папа Римский Лев XIV осудил «иллюзию всемогущества» США в войне с Ираном, на что президент США Дональд Трамп жёстко ответил. Президент Ирана вступился за понтифика, а премьер Италии Джорджа Мелони назвала слова Трампа неприемлемыми, после чего он раскритиковал её.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.