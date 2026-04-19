19 апреля, 13:03

Папа Римский призвал прекратить боевые действия и начать диалог на Украине

Обложка © ТАСС / ЕРА / JOSE SENA GOULAO

Обложка © ТАСС / ЕРА / JOSE SENA GOULAO

Папа Римский Лев XIV призвал прекратить боевые действия на Украине и начать диалог. Свои слова понтифик произнес во время воскресной молитвы в населённом пункте Киламба недалеко от столицы Анголы Луанды, куда он накануне прибыл с визитом.

«Орудия должны умолкнуть, за этим следует пойти путём диалога», — приводит его слова агентство Reuters.

Лев XIV сказал, что с тревогой следит за обострением конфликта, поскольку насилие продолжает причинять боль, разрушения и приводить к перемещению мирного населения. Понтифик также высоко оценил прекращение огня между Израилем и Ливаном, назвав его «вселяющим надежду» на мир. Визит папы по странам Африки начался 13 апреля с Алжира, затем он посетил Камерун, а после Анголы отправится в Экваториальную Гвинею.

Папа римский Лев XIV призвал активнее добиваться мира на Украине
Папа римский Лев XIV призвал активнее добиваться мира на Украине

Ранее Папа Римский Лев XIV осудил «иллюзию всемогущества» США в войне с Ираном, на что президент США Дональд Трамп жёстко ответил. Президент Ирана вступился за понтифика, а премьер Италии Джорджа Мелони назвала слова Трампа неприемлемыми, после чего он раскритиковал её.

Анастасия Никонорова
