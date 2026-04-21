Axios: Хаменеи дал добро на проведение нового раунда переговоров с США
В Иране одобрили проведение переговоров с США, решение было принято верховным лидером Моджтабой Хаменеи после внутреннего обсуждения. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, иранская сторона ранее затягивала процесс на фоне давления со стороны Корпуса стражей исламской революции, настаивавшего на более жёсткой позиции — отказе от диалога, пока блокада не снята.
Одновременно посредники из Пакистана, Египта и Турции активно призывали Тегеран согласиться на встречу. Окончательное разрешение было получено от верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи. После этого переговорный процесс сдвинулся с места.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран согласится на новый раунд переговоров или США устроят Тегерану такие проблемы, с которыми власти страны ещё не сталкивались. При этом в иранском парламенте отказываются от диалога под давлением. По неофициальной информации, представители США, включая Джей Ди Вэнс, либо уже направились в Пакистан, либо готовятся к вылету.
