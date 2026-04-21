SHOT ПРОВЕРКА помогла семье из Подмосковья добиться льготной ставки для выкупа земли
Семья из Егорьевска смогла выкупить участок под домом по ставке 3% после огласки
Обложка © DALL-E / Life.ru
Молодая семья из Егорьевска оформила в собственность участок под уже построенным домом по льготной ставке 3%. До этого, как утверждала пара, процесс выкупа затягивался.
По словам супругов, раньше в администрации не спешили с решением вопроса. При этом сумма могла вырасти до 500 тысяч рублей из-за повышенного процента.
Ситуация сдвинулась вскоре после публикации SHOT ПРОВЕРКИ. После этого с семьёй связались представители местных служб. Сначала на участок приехал кадастровый инженер. Он провёл осмотр и сделал необходимые замеры.
Как рассказала пара, огласка помогла довести их случай до регионального министерства. После этого решение приняли в ускоренном порядке. Теперь супруги собираются спокойно заняться домом и территорией. К лету они хотят начать посадки и установить забор уже без спешки.
Ранее сообщалось, что молодая семья из Подмосковья не может выкупить участок, на котором построила дом, — вместо 20 тыс. руб по закону местная администрация может выставить счёт до 500 тысяч.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.