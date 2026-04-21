SHOT ПРОВЕРКА помогла семье из Подмосковья добиться льготной ставки для выкупа земли

Молодая семья из Егорьевска оформила в собственность участок под уже построенным домом по льготной ставке 3%. До этого, как утверждала пара, процесс выкупа затягивался.

По словам супругов, раньше в администрации не спешили с решением вопроса. При этом сумма могла вырасти до 500 тысяч рублей из-за повышенного процента.

Ситуация сдвинулась вскоре после публикации SHOT ПРОВЕРКИ. После этого с семьёй связались представители местных служб. Сначала на участок приехал кадастровый инженер. Он провёл осмотр и сделал необходимые замеры.

Как рассказала пара, огласка помогла довести их случай до регионального министерства. После этого решение приняли в ускоренном порядке. Теперь супруги собираются спокойно заняться домом и территорией. К лету они хотят начать посадки и установить забор уже без спешки.

Ранее сообщалось, что молодая семья из Подмосковья не может выкупить участок, на котором построила дом, — вместо 20 тыс. руб по закону местная администрация может выставить счёт до 500 тысяч.