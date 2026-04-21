Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 15:34

SHOT ПРОВЕРКА помогла семье из Подмосковья добиться льготной ставки для выкупа земли

Семья из Егорьевска смогла выкупить участок под домом по ставке 3% после огласки

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Молодая семья из Егорьевска оформила в собственность участок под уже построенным домом по льготной ставке 3%. До этого, как утверждала пара, процесс выкупа затягивался.

По словам супругов, раньше в администрации не спешили с решением вопроса. При этом сумма могла вырасти до 500 тысяч рублей из-за повышенного процента.

Пенсионеры-дачники смогут не платить за ряд услуг. Какие льготы предусмотрены в 2026 году

Ситуация сдвинулась вскоре после публикации SHOT ПРОВЕРКИ. После этого с семьёй связались представители местных служб. Сначала на участок приехал кадастровый инженер. Он провёл осмотр и сделал необходимые замеры.

Как рассказала пара, огласка помогла довести их случай до регионального министерства. После этого решение приняли в ускоренном порядке. Теперь супруги собираются спокойно заняться домом и территорией. К лету они хотят начать посадки и установить забор уже без спешки.

Ранее сообщалось, что молодая семья из Подмосковья не может выкупить участок, на котором построила дом, — вместо 20 тыс. руб по закону местная администрация может выставить счёт до 500 тысяч.

Требования к даче в 2026 году: что можно строить без разрешения, какие штрафы за самострой и как оформить дом в СНТ
Алексей Берковиц
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar