Трамп взялся за «москитный флот» Ирана: чем опасны маленькие катера

Президент США Дональд Трамп поручил американским ВМС уничтожать иранские катера, если они устанавливают мины в Ормузском проливе. Об этом сообщает Bloomberg. По словам главы Белого дома, приказ касается даже небольших судов.

«Я приказал Военно-морским силам США стрелять и уничтожать любые катера, какими бы маленькими они ни были», — заявил он в соцсетях.

Речь идёт о так называемом москитном флоте Ирана — множестве скоростных лодок, которые могут действовать группами и создавать угрозу для крупных кораблей. Такая тактика считается одним из элементов асимметричной стратегии Тегерана на море.

Ормузский пролив имеет стратегическое значение: через него проходит значительная часть мировых нефтяных перевозок. Поэтому любые сообщения о минировании или атаках в этом районе сразу повышают риск новой эскалации. Американские военные и раньше учитывали угрозу со стороны малых иранских судов. ВМС США, как отмечается в публикации, регулярно проверяли корабли на способность отражать подобные атаки. При этом точные масштабы минной активности и размер флота катеров Корпуса стражей исламской революции остаются неясными. В Белом доме ранее заявляли, что США уже серьёзно ослабили военно-морские возможности Ирана, однако новая команда Трампа показывает, что угроза сохраняется.

Эксперты считают, что небольшие катера в сочетании с беспилотниками, ракетами и береговыми комплексами могут осложнить действия американского флота. Новый приказ рискует сорвать хрупкое перемирие и привести к очередному витку напряжённости в регионе.