Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 09:11

Трамп взялся за «москитный флот» Ирана: чем опасны маленькие катера

Обложка © DALL-E / Life.ru

Президент США Дональд Трамп поручил американским ВМС уничтожать иранские катера, если они устанавливают мины в Ормузском проливе. Об этом сообщает Bloomberg. По словам главы Белого дома, приказ касается даже небольших судов.

«Я приказал Военно-морским силам США стрелять и уничтожать любые катера, какими бы маленькими они ни были», — заявил он в соцсетях.

Речь идёт о так называемом москитном флоте Ирана — множестве скоростных лодок, которые могут действовать группами и создавать угрозу для крупных кораблей. Такая тактика считается одним из элементов асимметричной стратегии Тегерана на море.

«Катастрофический сценарий»: Трампа заподозрили в подготовке наземного вторжения в Иран

Ормузский пролив имеет стратегическое значение: через него проходит значительная часть мировых нефтяных перевозок. Поэтому любые сообщения о минировании или атаках в этом районе сразу повышают риск новой эскалации. Американские военные и раньше учитывали угрозу со стороны малых иранских судов. ВМС США, как отмечается в публикации, регулярно проверяли корабли на способность отражать подобные атаки. При этом точные масштабы минной активности и размер флота катеров Корпуса стражей исламской революции остаются неясными. В Белом доме ранее заявляли, что США уже серьёзно ослабили военно-морские возможности Ирана, однако новая команда Трампа показывает, что угроза сохраняется.

Эксперты считают, что небольшие катера в сочетании с беспилотниками, ракетами и береговыми комплексами могут осложнить действия американского флота. Новый приказ рискует сорвать хрупкое перемирие и привести к очередному витку напряжённости в регионе.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Иран
  • Дональд Трамп
  • Война на Ближнем Востоке
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar