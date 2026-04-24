24 апреля, 12:40

В Сызрани простились с погибшими при обрушении дома бабушкой и внучкой

Обложка © МАКС / МЧС Самарской области

В Самарской области прошли траурные мероприятия в память о бабушке и внучке, которые погибли в среду в результате атаки беспилотника на жилой дом в Сызрани. Информацию об этом подтвердили в департаменте информационной политики региона.

Ранее Сызранская епархия анонсировала, что богослужение возглавит управляющий епархией, епископ Сызранский и Шигонский Антоний.

Один человек погиб в результате атаки украинских дронов по Самарской области

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по Сызрани террористическим проявлением Киева. Напомним, в ночь на 21 апреля беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Самарскую область, только в Сызрани упало по меньшей мере 11 устройств. Один из БПЛА попал в многоквартирный дом, после чего там рухнул подъезд. В результате трагедии погибли два человека — бабушка и внучка, приехавшая погостить. Ещё 12 жильцов пострадали, 40 человек были эвакуированы.

BannerImage
Наталья Демьянова
