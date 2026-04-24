Пушистые дипломаты: Китай оказал честь США, пообещав отправить двух больших панд

Китай подтвердил отправку двух больших панд в зоопарк американского города Атланта. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, передача животных стала частью нового этапа китайско-американского сотрудничества в сфере сохранения больших панд.

«Новый виток китайско-американского сотрудничества в области сохранения больших панд внесет новый вклад в улучшение благополучия этих животных, развитие потенциала охраны больших панд и других исчезающих видов, продвижение глобальной защиты биоразнообразия, а также укрепление дружбы между китайским и американским народами», — отметил представитель китайского МИД.

Большие панды давно считаются одним из символов мягкой силы Китая. Пекин передаёт их зарубежным зоопаркам в рамках научных и природоохранных программ. Такие проекты обычно включают совместную работу специалистов, наблюдение за состоянием животных и обмен опытом по сохранению редких видов.

Теперь новый этап «панда-дипломатии» должен продолжиться в Атланте. В КНР рассчитывают, что сотрудничество поможет не только самим животным, но и развитию международных программ по защите биоразнообразия.

Передача панд за рубеж давно считается отдельным инструментом китайской дипломатии. Ещё в XX веке Пекин дарил этих животных дружественным странам, а позже перешёл к формату долгосрочной аренды: зоопарки получают панд по соглашениям о научном сотрудничестве и сохранении вида.

В США большие панды стали символом потепления отношений с Китаем ещё после визита Ричарда Никсона в Пекин в 1972 году. Тогда животных передали Вашингтонскому зоопарку, и с тех пор «панда-дипломатия» регулярно воспринимается не только как природоохранный проект, но и как политический жест.