Артём Чекалин заплатил налоговой 900 миллионов рублей

Артём Чекалин заплатил налоговикам почти миллиард рублей. В общей сложности блогер перечислил ФНС 900 миллионов, сообщил РЕН ТВ его адвокат.

При этом платежи помочь Чекалину не смогли — его всё равно приговорили к семи годам колонии. Защита уже обжаловала приговор.

Сегодня, 27 апреля, адвокат посетил Чекалина. Известно, что претензий к условиям в СИЗО №2 «Бутырка» у блогера нет. Его перевели туда 22 апреля. Две недели Артём проведёт под стражей в карантине.