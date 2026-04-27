Артём Чекалин заплатил налоговой 900 миллионов рублей
Артём Чекалин в зале суда. Обложка © Life.ru
Артём Чекалин заплатил налоговикам почти миллиард рублей. В общей сложности блогер перечислил ФНС 900 миллионов, сообщил РЕН ТВ его адвокат.
При этом платежи помочь Чекалину не смогли — его всё равно приговорили к семи годам колонии. Защита уже обжаловала приговор.
Сегодня, 27 апреля, адвокат посетил Чекалина. Известно, что претензий к условиям в СИЗО №2 «Бутырка» у блогера нет. Его перевели туда 22 апреля. Две недели Артём проведёт под стражей в карантине.
Тем временем бывшая жена Артёма, блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), активно рекламирует новый бренд. Уголовное дело против неё приостановили из-за тяжёлой болезни — у неё диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Новый косметический бренд она запустила по закону. Но из-за неожиданно высокого спроса начались технические проблемы. Покупатели массово бросились поддерживать блогера.
