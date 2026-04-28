Учёные нашли неожиданную связь детского ожирения с типом потребляемого контента

Не всё экранное время одинаково влияет на детские привычки. Новое исследование, опубликованное в PLOS One, показало: у детей с лишним весом отличается не только количество часов перед экраном, но и сам сценарий использования гаджетов.

Учёные изучали экранное поведение детей 5–11 лет. Оказалось, что дети с избыточным весом проводили у экранов примерно на 70 минут в день больше, чем сверстники с нормальным весом.

Самый заметный разрыв был связан не с играми и не с активным взаимодействием, а с пассивным экранным временем в будни. То есть с ситуацией, когда ребёнок просто смотрит видео, мультфильмы или другой контент.

В бытовом смысле это хорошо знакомый сценарий: пришёл из школы, сел перед экраном и «залип». Такой отдых кажется безобидным, но именно он может быть связан с меньшей подвижностью и другими привычками, влияющими на вес.

Авторы исследования не утверждают, что экран сам по себе автоматически приводит к лишним килограммам. Речь идёт о связи между типом поведения и весом ребёнка, а не о прямом доказательстве причины. Но вывод для родителей всё равно важный: спорить стоит не только о количестве часов с гаджетом, а о том, чем именно ребёнок занимается у экрана. Пассивный просмотр после школы может быть проблемнее, чем короткая игра, обучение или интерактивное занятие.

