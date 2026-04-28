Главные заявления Минобороны РФ о параде Победы в Москве

Министерство обороны России подтвердило проведение военного парада в Москве в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Шествие пройдёт на Красной площади.

В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооружённых сил Российской Федерации. Ввиду складывающейся оперативной обстановки суворовцы, нахимовцы, кадеты и колонна военной техники парадном расчёте на Красной площади задействованы не будут.

В ходе трансляции парада покажут работу военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

Лётчики штурмовиков Су-25 в финале раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации. Таким образом, парад получит зрелищное завершение. Пролёт авиации станет кульминацией мероприятия.

В этом году российская сторона ожидает прибытия нескольких глав иностранных государств на торжества 9 Мая. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что День Победы является одним из наиболее важных праздников для страны. Имена прибывающих политиков в Кремле пообещали назвать позднее.