Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 апреля, 10:05

Путин несколько раз получал доклады о пожаре на НПЗ в Туапсе

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в течение вчерашнего дня получал информацию о ситуации в Туапсе, где произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вчера президент получал несколько раз доклады от Куренкова», — отметил он.

По словам представителя Кремля, информацию о развитии ситуации докладывал глава МЧС Александр Куренков.

Огонь с НПЗ перекинулся на жилой дом в Туапсе: людей эвакуировали заранее
Напомним, возгорание на предприятии произошло после атаки беспилотников. Жителей ближайших домов эвакуировали, в округе ввели режим ЧС. По данным МЧС, утечка нефти полностью остановлена, сейчас специалисты работают над предотвращением её попадания в реку. Ситуация остаётся под контролем.

Полина Никифорова
