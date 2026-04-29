Путин несколько раз получал доклады о пожаре на НПЗ в Туапсе

Президент России Владимир Путин в течение вчерашнего дня получал информацию о ситуации в Туапсе, где произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вчера президент получал несколько раз доклады от Куренкова», — отметил он.

По словам представителя Кремля, информацию о развитии ситуации докладывал глава МЧС Александр Куренков.