Глава НАБУ Кривонос опроверг причастность Зеленского к делу о коррупции

Главарь киевского режима Владимир Зеленский не проходит по досудебному разбирательству, связанному с коррупционной схемой. Такую информацию обнародовал глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семён Кривонос, пишет «РБК-Украина».

Руководитель НАБУ отметил, что в рамках расследования сейчас проверяются совершенно иные версии. Он добавил, что президент страны никак не причастен к данному производству, а внимание следствия сосредоточено на выяснении реальных собственников конкретных активов.