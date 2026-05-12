Глава НАБУ Кривонос опроверг причастность Зеленского к делу о коррупции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Главарь киевского режима Владимир Зеленский не проходит по досудебному разбирательству, связанному с коррупционной схемой. Такую информацию обнародовал глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семён Кривонос, пишет «РБК-Украина».
Руководитель НАБУ отметил, что в рамках расследования сейчас проверяются совершенно иные версии. Он добавил, что президент страны никак не причастен к данному производству, а внимание следствия сосредоточено на выяснении реальных собственников конкретных активов.
Напомним, накануне НАБУ провело следственные действия в отношении бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Обыски прошли в его офисе и дома. После этого Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП по делу о легализации денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные объекты на 14 миллионов гривен. Перед этим бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что жена главаря киевского режима фигурирует на аудиозаписях, сделанных в квартире бизнесмена Тимура Миндича, где обсуждались коррупционные схемы.
