После ареста Ермака под ударом могут оказаться другие люди из клана Зеленского

Задержание бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака может оказаться лишь первой ласточкой в серии разоблачений высшего эшелона власти Украины. Об этом пишет местное издание «Страна», анализируя последствия громкого коррупционного скандала.

По информации украинских журналистов, речь идёт не об изолированном эпизоде, а о массированном ударе по ключевому менеджменту клана Владимира Зеленского. Причём сам Ермак даже после формальной отставки сохранял серьёзное влияние на политические процессы.

Как утверждает «Страна», с конца прошлого года в кулуарах ходили слухи о тайной сделке: глава государства якобы договорился с НАБУ и САП не трогать его ближний круг. Однако публикация «плёнок Миндича» (аудиозаписей разговоров в квартире олигарха Тимура Миндича) взорвала этот «договорняк».

Теперь, пишет издание, «если какие-то неформальные договорённости и существовали, то они остались в прошлом». А отправка Ермака за решётку — только первый акт драмы. В политических кругах уже обсуждают возможные подозрения другим соратникам президента. Среди наиболее вероятных фигурантов: бывший первый помощник Сергей Шефир и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Официального подтверждения этим данным пока нет. Однако, судя по тону киевских элит, паника нарастает. Расследование продолжается.