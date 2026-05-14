14 мая, 11:35

После ареста Ермака под ударом могут оказаться другие люди из клана Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Задержание бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака может оказаться лишь первой ласточкой в серии разоблачений высшего эшелона власти Украины. Об этом пишет местное издание «Страна», анализируя последствия громкого коррупционного скандала.

По информации украинских журналистов, речь идёт не об изолированном эпизоде, а о массированном ударе по ключевому менеджменту клана Владимира Зеленского. Причём сам Ермак даже после формальной отставки сохранял серьёзное влияние на политические процессы.

Как утверждает «Страна», с конца прошлого года в кулуарах ходили слухи о тайной сделке: глава государства якобы договорился с НАБУ и САП не трогать его ближний круг. Однако публикация «плёнок Миндича» (аудиозаписей разговоров в квартире олигарха Тимура Миндича) взорвала этот «договорняк».

Теперь, пишет издание, «если какие-то неформальные договорённости и существовали, то они остались в прошлом». А отправка Ермака за решётку — только первый акт драмы. В политических кругах уже обсуждают возможные подозрения другим соратникам президента. Среди наиболее вероятных фигурантов: бывший первый помощник Сергей Шефир и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Официального подтверждения этим данным пока нет. Однако, судя по тону киевских элит, паника нарастает. Расследование продолжается.

Андрея Ермака доставили в СИЗО, сообщил «тюремный корреспондент»
Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака задержали по подозрению в отмывании денег, 14 мая он был арестован на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 млн гривен (около $3,1 млн). Сам экс-чиновник заявил, что у него нет таких денег, но есть друзья с деньгами. В ходе судебного процесса была раскрыта преписка Ермака с абонентом по имени Вероника Феншуй — гадалкой, которая давала ему консультации по кадровым вопросам, советовала покинуть Украину и наводила порчу на глав НАБУ и САП.

