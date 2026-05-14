После ареста Ермака под ударом могут оказаться другие люди из клана Зеленского
«Страна» допустила новые подозрения соратникам Зеленского после дела Ермака
Задержание бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака может оказаться лишь первой ласточкой в серии разоблачений высшего эшелона власти Украины. Об этом пишет местное издание «Страна», анализируя последствия громкого коррупционного скандала.
По информации украинских журналистов, речь идёт не об изолированном эпизоде, а о массированном ударе по ключевому менеджменту клана Владимира Зеленского. Причём сам Ермак даже после формальной отставки сохранял серьёзное влияние на политические процессы.
Как утверждает «Страна», с конца прошлого года в кулуарах ходили слухи о тайной сделке: глава государства якобы договорился с НАБУ и САП не трогать его ближний круг. Однако публикация «плёнок Миндича» (аудиозаписей разговоров в квартире олигарха Тимура Миндича) взорвала этот «договорняк».
Теперь, пишет издание, «если какие-то неформальные договорённости и существовали, то они остались в прошлом». А отправка Ермака за решётку — только первый акт драмы. В политических кругах уже обсуждают возможные подозрения другим соратникам президента. Среди наиболее вероятных фигурантов: бывший первый помощник Сергей Шефир и секретарь СНБО Рустем Умеров.
Официального подтверждения этим данным пока нет. Однако, судя по тону киевских элит, паника нарастает. Расследование продолжается.
Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака задержали по подозрению в отмывании денег, 14 мая он был арестован на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 млн гривен (около $3,1 млн). Сам экс-чиновник заявил, что у него нет таких денег, но есть друзья с деньгами. В ходе судебного процесса была раскрыта преписка Ермака с абонентом по имени Вероника Феншуй — гадалкой, которая давала ему консультации по кадровым вопросам, советовала покинуть Украину и наводила порчу на глав НАБУ и САП.
