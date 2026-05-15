Милонов разрешил Назарову и другим артистам вернуться в Россию после покаяния

Каждый россиянин имеет право беспрепятственно посещать родную страну, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя просьбу супруги актёра Дмитрия Назарова Ольги Васильевой позволить им вернуться в Россию.

Парламентарий признался, что был приятно удивлён решением некоторых звёзд, покинувших страну. Они сделали выводы, осознали свои ошибки и захотели вернуться домой. Он подчеркнул, что это их законное право.

«Но меня очень удивляет то, что обращение о возвращении в Россию отправляет не сам актёр Дмитрий Назаров, а его супруга. Хочется верить, что примеру этой актёрской пары последуют и остальные звёзды», — отметил Милонов.