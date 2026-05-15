Китай продаст Россию? Что скрывают переговоры Трампа и Си Цзиньпина

Аналитики обратили внимание, что в ходе переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине тема России и украинского конфликта практически не поднималась, в центре обсуждения оказались тайваньский вопрос и ситуация вокруг Ормузского пролива. В частности, китайский лидер предупредил, что неправильный подход Вашингтона к Тайваню приведёт к ухудшению двусторонних отношений.

Россия в официальной повестке саммита отсутствовала, обратил внимание «Царьград». По данным издания, западные дипломаты и пресса также не упоминают нашу страну в контексте встречи, а Пекин ограничился стандартной фразой о стратегическом партнёрстве и вечном добрососедстве с Москвой. Теперь эксперты высказывают опасения, что США и Китай могут договориться за счёт РФ.