Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Китай продаст Россию? Что скрывают переговоры Трампа и Си Цзиньпина

ЦГ: Лидеры США и Китая не обсуждали Россию в ходе переговоров в Пекине

Обложка © AP / TASS

Аналитики обратили внимание, что в ходе переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине тема России и украинского конфликта практически не поднималась, в центре обсуждения оказались тайваньский вопрос и ситуация вокруг Ормузского пролива. В частности, китайский лидер предупредил, что неправильный подход Вашингтона к Тайваню приведёт к ухудшению двусторонних отношений.

Россия в официальной повестке саммита отсутствовала, обратил внимание «Царьград». По данным издания, западные дипломаты и пресса также не упоминают нашу страну в контексте встречи, а Пекин ограничился стандартной фразой о стратегическом партнёрстве и вечном добрососедстве с Москвой. Теперь эксперты высказывают опасения, что США и Китай могут договориться за счёт РФ.

Си Цзиньпин назвал визит Дональда Трампа в Китай историческим
Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином и пообещал ему, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем. В частности, Трамп сообщил о договорённости с Си Цзиньпином на поставку 200 самолётов Boeing. Кроме того, американский лидер предложил КНР закупать у него нефть.

Борис Эльфанд
