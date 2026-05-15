«Локальные сделки возможны»: Политолог оценил итоги азиатского турне Трампа

14 мая в Пекине состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Основные вопросы, обсуждавшиеся на саммите, включали торговое соперничество двух держав, ситуацию вокруг Тайваня, поставки энергоресурсов и вопросы контроля над ключевыми мировыми транспортными артериями. По мнению политолога Марата Баширова, высказанному в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», существенных геополитических прорывов ожидать не стоит, однако стороны могут достичь локальных экономических соглашений.

Баширов подчеркнул, что эта встреча была давно назревшей, учитывая тесную экономическую взаимозависимость США и Китая. Объём товарооборота между государствами колоссален, а торговые рынки демонстрируют высокую степень взаимосвязи. При этом Китай уже уверенно лидирует по многим направлениям, включая логистику и производство электромобилей, указал специалист.

Политолог также обратил внимание на обеспокоенность США растущим влиянием Китая на международной арене и его активной инвестиционной экспансией в Азии, Африке и Арктике. Ключевым фактором напряжённости остаётся Тайвань, значение которого определяется не только его политическим статусом, но и ролью в мировом производстве микроэлектроники.

Кроме того, поднимался вопрос о соперничестве за контроль над стратегическими транспортными коридорами, такими как Панамский канал, Ормузский и Малаккский проливы, а также арктическими морскими путями, которые Китай стремится интегрировать в свою глобальную логистическую сеть.

«Сейчас мир живёт по принципу: здесь мы кооперируемся, здесь конкурируем, а здесь конфликтуем. Поэтому реальных больших прорывов ждать не стоит, но локальные сделки вполне возможны — прежде всего в интересах бизнеса», — уточнил политолог.

Эксперт также высказал мнение, что предстоящий визит Владимира Путина в Китай будет иметь стратегическое значение для выстраивания дальнейшей политики Пекина после переговоров с Вашингтоном.