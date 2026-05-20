«Точнее с целями!» Минобороны Польши выставило Киеву ультиматум из-за блудных дронов над ЕС
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал от Украины точнее выбирать цели и обеспечить, чтобы её беспилотники не падали на территории стран НАТО. Ультиматум к Киеву прозвучал на пресс-конференции в Варшаве после встречи с председателем Объединённого комитета начальников штабов США Дэном Кейном.
«Украина должна намного точнее выбирать цели, чтобы это не угрожало безопасности стран НАТО. Украина должна быть осторожной в этом плане», — подчеркнул польский министр.
Поводом для жёсткого заявления стал инцидент, когда накануне истребитель НАТО сбил украинский беспилотник над Эстонией. Запуск дрона осуществлялся с украинской территории, что подтвердили глава оборонного ведомства Эстонии и главком Объединённых сил НАТО в Европе.
Ранее Служба внешней разведки России рассекретила данные о том, что Киев планирует использовать воздушное пространство трёх прибалтийских государств для запуска дронов и ракет по российским целям с целью сокращения времени подлёта. На территорию Латвии, по данным СВР, уже прибыли украинские дроноводы.
С конца марта украинские дроны неоднократно залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Россия сделала прибалтийским странам предупреждение из-за их решения открыть небо для пролёта БПЛА. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Киев держать дроны подальше от республики. В Латвии премьер Эвика Силиня объявила об отставке всего кабмина из-за дронов ВСУ (БПЛА повредили четыре резервуара на нефтебазе в Резекне, один попал в пассажирский поезд). Латвийские власти возложили ответственность на Россию, а не на Украину.
