В Евросоюзе серьёзно встревожены победой левоцентристской партии «Прогрессивная Болгария» во главе с экс-президентом Руменом Радевым, заявил директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. Причина беспокойства, по его словам, кроется в многолетних высказываниях политика, который регулярно критикует санкции против России, выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и скептически относится к военным поставкам Киеву.

В одном из недавних интервью Радев назвал Болгарию уникальным членом Евросоюза, способной стать посредником в налаживании отношений с Москвой. Западные медиа уже окрестили такой расклад «худшим кошмаром» Брюсселя и заговорили о возможном появлении «второго Виктора Орбана», который сможет торпедировать антироссийские санкции и помощь Украине.

Тем не менее, шансы на резкую смену курса невелики из-за жёстких институциональных и экономических рамок. Болгария остаётся полноценным членом НАТО и Евросоюза, глубоко встроена в общеевропейские механизмы и, в отличие от многих соседей, уже перешла на евро. Финансовая подпитка из фондов ЕС и зависимость от общеевропейской солидарности оставляют Софии куда меньше свободы для демаршей, чем когда-то было у Будапешта.

Даже право вето болгарское руководство будет применять с оглядкой на возможные экономические потери. Кроме того, военно-промышленный комплекс страны плотно завязан на контрактах по поставкам на Украину, эти доходы остаются для Софии серьёзным источником прибыли, отказываться от них вряд ли станут, отметил эксперт.

«Клеймо «пророссийского политика» — скорее клише, используемое в Брюсселе в отношении любого несистемного деятеля. Риторика нового премьера, как правило, обосновывается национальным прагматизмом и запросом на защиту экономических интересов, а не идеологическим дрейфом», — подчеркнул собеседник RuNews24.ru.