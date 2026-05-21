Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

«Национальный прагматизм»: Как изменятся отношения Болгарии и России с приходом Радева

Эксперт Листратов: ВПК Болгарии участвует в снабжении Украины

Обложка © ТАСС / ЕРА / FILIP SINGER

В Евросоюзе серьёзно встревожены победой левоцентристской партии «Прогрессивная Болгария» во главе с экс-президентом Руменом Радевым, заявил директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. Причина беспокойства, по его словам, кроется в многолетних высказываниях политика, который регулярно критикует санкции против России, выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и скептически относится к военным поставкам Киеву.

В одном из недавних интервью Радев назвал Болгарию уникальным членом Евросоюза, способной стать посредником в налаживании отношений с Москвой. Западные медиа уже окрестили такой расклад «худшим кошмаром» Брюсселя и заговорили о возможном появлении «второго Виктора Орбана», который сможет торпедировать антироссийские санкции и помощь Украине.

Болгария меняет курс? Украина рискует потерять один из ключевых источников оружия после победы Радева
Тем не менее, шансы на резкую смену курса невелики из-за жёстких институциональных и экономических рамок. Болгария остаётся полноценным членом НАТО и Евросоюза, глубоко встроена в общеевропейские механизмы и, в отличие от многих соседей, уже перешла на евро. Финансовая подпитка из фондов ЕС и зависимость от общеевропейской солидарности оставляют Софии куда меньше свободы для демаршей, чем когда-то было у Будапешта.

Даже право вето болгарское руководство будет применять с оглядкой на возможные экономические потери. Кроме того, военно-промышленный комплекс страны плотно завязан на контрактах по поставкам на Украину, эти доходы остаются для Софии серьёзным источником прибыли, отказываться от них вряд ли станут, отметил эксперт.

«Клеймо «пророссийского политика» — скорее клише, используемое в Брюсселе в отношении любого несистемного деятеля. Риторика нового премьера, как правило, обосновывается национальным прагматизмом и запросом на защиту экономических интересов, а не идеологическим дрейфом», — подчеркнул собеседник RuNews24.ru.

Противник помощи Киеву Радев стал премьером Болгарии
Напомним, партия бывшего президента Болгарии Румена Радева получила наибольшую поддержку на внеочередных парламентских выборах. Победу политика NYT назвала плохой новостью для Киева. Сам Радев уже заявил о намерении выстраивать равноправные отношения с Россией. В Кремле приветствовали его заявление.

Борис Эльфанд
