Пропавшая после обстрела ВСУ в Старобельске девушка успела выбежать на улицу

Молодой человек 22-летней Оксаны, пропавшей после удара ВСУ по общежитию в Старобельске, рассказал RT, что девушка пыталась спастись на улице. Он общался с ней за полчаса до теракта: в 00:30 она сообщила, что после тревоги их распускают по комнатам.

В час ночи дроны ВСУ ударили по зданию. Сестра Оксаны видела, как та бежала от общежития впереди неё. Всего было пять или шесть прилётов. После одного из них осколок попал в ногу сестре, а Оксану она потеряла из виду.

«Больше мы о ней ничего не знаем. В больнице мы её до сих пор не нашли», — говорит молодой человек.

Оксана — местная, учится на педагога и живёт в этом общежитии.