22 мая, 09:43

Пропавшая после обстрела ВСУ в Старобельске девушка успела выбежать на улицу

Молодой человек 22-летней Оксаны, пропавшей после удара ВСУ по общежитию в Старобельске, рассказал RT, что девушка пыталась спастись на улице. Он общался с ней за полчаса до теракта: в 00:30 она сообщила, что после тревоги их распускают по комнатам.

Девушка, пропавшая после ударов ВСУ по общежитию в Старобельске. Фото © Telegram / RT на русском

В час ночи дроны ВСУ ударили по зданию. Сестра Оксаны видела, как та бежала от общежития впереди неё. Всего было пять или шесть прилётов. После одного из них осколок попал в ногу сестре, а Оксану она потеряла из виду.

«Больше мы о ней ничего не знаем. В больнице мы её до сих пор не нашли», — говорит молодой человек.

Оксана — местная, учится на педагога и живёт в этом общежитии.

Песков назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР чудовищным преступлением

Трагедия случилась 22 мая — украинские военные нанесли удар по зданию, где проживали учащиеся колледжа в Старобельске. Жертвами стали минимум четыре человека, число пострадавших увеличилось до 39. Минздрав уточнил, что восемь раненых были госпитализированы. Под завалами до сих пор могут оставаться люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Обложка © Telegram / Виктор Водолацкий - депутат Государственной Думы

Дарья Нарыкова
