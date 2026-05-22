Выбитые окна и осколки стекла: Появилось фото последствий удара ВСУ по колледжу в ЛНР
Ударная волна от атаки ВСУ по колледжу в ЛНР выбила окна в соседних домах
В домах, находящихся неподалёку от колледжа в Старобельске в ЛНР, атакованного дронами ВСУ, ударной волной выбило окна. Кадрами с места поделилась корреспондент телеканала «Звезда» Варвара Шрадер.
Осколки стекла. Скриншот © tvzvezda.ru
Земля вокруг повреждённых зданий усыпана осколками стекла. Работы по спасению людей, оказавшихся под завалами, несколько раз прерывали из-за угрозы повторных ударов.
Напомним, трагедия случилась 22 мая — украинские военные нанесли удар по зданию, где проживали учащиеся колледжа в Старобельске. Жертвами стали минимум четыре человека, число пострадавших увеличилось до 39. Минздрав уточнил, что восемь раненых были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
