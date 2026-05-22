Выбитые окна и осколки стекла: Появилось фото последствий удара ВСУ по колледжу в ЛНР

В домах, находящихся неподалёку от колледжа в Старобельске в ЛНР, атакованного дронами ВСУ, ударной волной выбило окна. Кадрами с места поделилась корреспондент телеканала «Звезда» Варвара Шрадер.

Земля вокруг повреждённых зданий усыпана осколками стекла. Работы по спасению людей, оказавшихся под завалами, несколько раз прерывали из-за угрозы повторных ударов.