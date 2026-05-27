Появились кадры руин аудитории колледжа в Старобельске, где погибали студенты
Обложка © Telegram / Леонид Пасечник
В Сети появились кадры одной из аудиторий Старобельского колледжа, разрушенного в результате атаки Вооружённых сил Украины. Специалисты в настоящий момент оценивают масштаб повреждений как в учебном корпусе, так и в общежитии.
Опубликованы кадры разрушенной аудитории колледжа в Старобельске.
После того как эксперты выяснят, какие конструкции и коммуникации разрушены, станет понятно, возможно ли восстановление зданий.
Ночью 22 мая ВСУ атаковали беспилотниками студенческое общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР), в результате чего погиб 21 человек. Первые минуты трагедии попали на камеру, а одна из студенток успела отправить подруге ужасающее видео из-под завалов — перед самой смертью. Лантратова заявила, что иностранные журналисты, прибывшие в Старобельск после удара, увидели на месте разрушений только личные вещи детей и игрушки и не смогли подтвердить версию Киева о якобы находившейся там военной базе. Но Украина лжёт и лицемерно утверждает, будто стреляла по военному объекту.
